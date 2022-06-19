انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس تعليم النواب يوافق علي موازنة 22-23.. ويطالب بتخصيص 3 مليار للمستشفيات الجامعية لضمها لمنظومة التأمين الصحي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705480/رئيس-تعليم-النواب-يوافق-علي-موازنة-22-23-ويطالب-بتخصيص-3-مليار-للمستشفيات-الجامعية-لضمها-لمنظومة-التأمين-الصحي

قدم الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة الموازنة علي تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، قائلا: لجنة التعليم والبحث العلمي قدمت توصيتها بالتقرير الخاص بالموازنة.

دوت الخليج

رئيس تعليم النواب يوافق علي موازنة 22-23

وأضاف هاشم، أن الحكومة وافقت علي إدراج بعض الطلبات الإضافية التي طالبنا بها، وهي تخصيص مبلغ لـ 30 ألف معلم، وتوفير 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الدولة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مكافآت أطباء الامتياز وتخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي طبقا لقرار الرئيس السيسي برفع مكافأة أطباء الامتياز.

تخصيص 3 مليار للمستشفيات الجامعية

وتابع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: طالبنا بتخصيص 3 مليار للمستشفيات الجامعية، وذلك لتجهيز المستشفيات الجامعية لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمساعدة مع مستشفيات وزارة الصحة، كما نريد تخصيص 500 مليون جنيه كحافز إضافي للمعلمين