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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705479/عاجل--الموت-يفجع-نجم-الكوميديا-أحمد-فتحي

أعلن الفنان أحمد فتحي منذ قليل خبر صادم ومفجع عبر صفحته الرسمية للجمهور وهو وفاة والده ونشر صورة تجمعه به مرفقة بتعليق مؤثر.

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