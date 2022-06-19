انت الان تتابع تفاصيل خبر المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705477/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-يستقبل-رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي

دوت الخليج

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مُقدماً الشكر له على مجهوداته في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وإنجاح رسالة الاتحاد البرلماني الدولي في نشر قيم الديموقراطية في ضوء خبراته البرلمانية، مُشيداً بالدعم المُقدم منه لشباب البرلمانيين، والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.

تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى مائة عام، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

من جانبه، أعرب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية، كما أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.