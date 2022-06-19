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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705474/عبده-أبو-عايشة-القمة-الثلاثية-بين-مصر-والأردن-والبحرين-رسالة-واضحة-بأهمية-الاستقرار-بالمنطقة-العربية-وتعزيز-التضامن-المشترك

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية بين كل من الرئيس السيسي، و ملك البحرين والعاهل الأردني اليوم، رسالة واضحة، بأهمية العمل العربي المشترك لتعزيز الاستقرار وإعلاء راية التضامن العربي وسط متغيرات عالمية كبيرة.

دوت الخليج

عبده أبو عايشة: القمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين رسالة واضحة بأهمية الاستقرار بالمنطقة العربية وتعزيز التضامن المشترك

ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بتأكيد مصر خلال القمة على تطلعها إلى تعزيز التعاون البناء، مع كل من البحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك. قائلا: ان القيادة السياسية المصرية نجحت، وبجهود متواصلة في تعزيز مختلف العلاقات المصرية العربية ومع الأردن والبحرين وباقي البلدان العربية والخليجية، بشكل ملحوظ طوال السنوةات الماضية.

واعتبر عضو الشيوخ، أن العلاقات المتينة بين الدول الثلاث، تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً، مشددا: على أهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية، بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

واختتم، النائب عيده ابو عايشه بأن القمة رسالة واضحة لكافة الشعوب العربية والعالم، أن تعزيز التضامن، وتوحيد الجهود هو السبيل الوحيد لمجابهة التغيرات العالمية المتسارعة، والاستفادة بمقدرات وإمكانيات الدول الثلاث.