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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705473/تعرف-علي-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-في-المحافظات-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

ورش عمل عن الحرف والمشغولات اليدوية للسيدات وحملة لتنظيف الجزر.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

في محافظة الوادي الجديد، نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ورشة عمل للتلاميذ عن العلوم، وذلك من عمر 10 سنوات حتى 15 سنة بمقر حزب مستقبل وطن بجوار مدرسة صلاح الدين الابتدائية، وهدفت الورشة إلى تدريب الأطفال بنظام stem بأفضل الأدوات والروبوتات بالمناهج الحديثة بأحدث الأدوات التعليمية بنظام دمج التعليم باللعب ويساعد على زيادة تفاعل الأطفال مع مهاراتهم بطريقة سهلة وممتعة وعلى الأطفال واستمتع الأطفال بالتجارب المعملية، ومن جانبه، نفذت أمانة مركز الداخلة، ورشة عمل عن الحرف البيئية الواحاتية والمشغولات اليدوية للسيدات لشغل أوقات الفراغ ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال هذه الحرف اليدوية البسيطة، وجرى تنظيم الورشة بمقر نادي المرأة بقرية "الشيخ والي" التابعة" لمركز الداخلة من خلال مدربة معتمدة.

وعلي جانب أخر أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مجموعات تقوية مجانية لطلاب الثانوية العامة، (رفع المستوى اللغوي لطلاب الثانوية العامة (اللغة الفرنسية) للصف الاول الثانوى وللصف الثانى الثانوى لمدة يومين بمقر مكتبة مصر العامة، وفي سياق أخر، نظمت أمانة مركز باريس، ندوة تثقيفية بقرية جورمشين 7 التابعة لمركز باريس، وتناولت الندوة أهمية التعليم الفني وربط التعليم بالوظائف وتوجيهات الدولة بالاهتمام بالبحث العلمي، وشهدت الندوة حضور قيادات القرية التنفيذية ورموز العمل السياسي والشعبي ولفيف من شباب القرية وفتياتها وكوادر وأمناء الحزب بمركز باريس، كما نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية بقرية بولاق، وقدمت القافلة خدماتها بقرية بولاق بمركز الخارجة وذلك بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية "أسنان - جلدية – جراحة – باطنة - تنظيم أسرة"، وجرى توقيع الكشف على 206 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية.

وفي محافظة الفيوم، حرصت أمانة الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة (صوت الفيوم)، على تسجيل حلقات مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد، يحاضر خلالها خبراء الثانوية العامة بالفيوم، لتقديم خدمة أون لاين، لطلاب الثانوية العامة، على ان يتم اذاعة مراجعة كل مادة قبل الامتحان بيومين، على صفحة، (مستقبل وطن) وعلى قناة "صوت الفيوم"، على اليوتيوب، وصفحة الفيس بوك.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مركز بسيون، فاعلية "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين باللقاحات ضد فيروس كورونا، بالإشتراك مع الإدارة الصحية ببسيون وأمانات الحزب والوحدات الحزبية على وضع عدة نقاط متحركة تيسيرًا على الأهالي، وقام أعضاء الحزب بمشاركة كلا من أمانات الصحة والتنظيم والاعلام والشباب والمرأة والمتابعة والوحدات الحزبية، بالانتشار في النقاط المحددة لمساعدة المواطنين في التطعيم باللقاحات المضادة لفيرس كورونا وقد لاقت تلك المبادرة استحسان عدد كبير من المواطنين حيث شهدت الاماكن المحددة للمبادرة اقبالا من الأهالي وجار العمل على استكمال مجهودات الأمانة في حملة طرق الأبواب.

وفي محافظة القليوبية، أعلنت أمانة المرأة بشبرا الخيمة غرب، عن بدء امتحانات فصول محو الأمية بداية من يوليو القادم، بناء علي البروتوكول الموقع مع هيئة تعليم الكبار علي من يرغب التسجيل.

وفي محافظة الجيزة، كرمت أمانة مركز البدرشين، بالتعاون مع أمانة القبائل العربية، حفظة القران الكريم، من أبناء قرية منشأة كاسب، ومن جانبه، أطلقت أمانات أقسام الجيزة والعجوزه والدقي، المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة في نادي بين السرايات بجوار حي الدقي.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة "الطاقة والبيئة" بمدينة الغردقة، حملة تنظيف لعدد من الجزر بالمدينة، وذلك بمشاركة شباب الحزب في اطار سعي الحزب الى المحافظة على البيئة البحرية والشواطئ والجزر بالمحافظة، حيث نظم حملة لنظافة المخلفات البلاستيكية على عدد من الجزر البحرية بمدينة الغردقة بمشاركة شباب الحزب الذين عملوا علي تنظيف وجمع كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية علي شاطئ الجزر، ومن جانبه، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، اطلاق المبادرة التعليمية اون لاين للمراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.