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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705471/فيلم-الحارة-عرض-خاص-بحضور-النقاد-والإعلاميين-وعروض-تجارية-في-الأردن-والسعودية-للأسبوع-الثاني

يواصل فيلم الحارة للمخرج والمؤلف باسل غندور عروضه التجارية في الأردن وفي السعودية للأسبوع الثاني، وذلك عقب الانطلاقة الناجحة التي بدأت الأسبوع الماضي.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم الحارة

تفاصيل عروض فيلم الحارة تجاريا

كانت قد بدأت انطلاقة فيلم الحارة الناجحة خلال الأسبوع الماضي وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في سينما تاج في عمان عرضاً خاصاً بحضور أبطال الفيلم وصُناعه وعدد من النقاد والإعلاميين.

وجاء ذلك بالتعاون مع شركة MAD Solutions والشركة العربية للإعلام، وينطلق فيلم الحارة في الأردن بالتعاون بين MAD والشركة العربية للإعلام، في برايم سينما (مول العبدلي) و(مول البركة) جراند سينما (سيتي مول)، وتاج سينما (تاج مول).

كما انطلق في أسبوعه الأول في السعودية في 21 دار عرض بالتعاون مع رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي، ومن جانبه الناقد خالد سامح كتب عن الفيلم: "فيلم الحارة الأردني تعبير جريء عن معضلات اجتماعية في إطار أجواء الواقعية الوحشية".

آراء النقاد في فيلم الحارة

وكتبت إسراء الردايدة: "في فيلم الحارة نرى هذه الأزقة الضيقة تفيض بالتقلبات والانعكاسات، خطوط المؤامرة في فيلم بني على نص قوي يروي شبكة معقدة من القصص الفردية ولكن بالوقت ذاته مترابطة". ويشار أنه تم طرح الإعلان التشويقي للفيلم مؤخرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحقق نحو مليون مشاهدة. وفيما يخص جوائز الفيلم، فحصد على جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ 4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية.

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يذكر أن فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من عماد عزمي، منذر رياحنة، بركة رحماني، ميساء عبد الهادي، ونديم ريماوي، نادرة عمران والعمل من إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً.