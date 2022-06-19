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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705470/طاقة-النواب-تناقش-طلب-نائبة-التنسيقية-بشأن-عدم-توصيل-الغاز-الطبيعي-لشارع-الغابة-وشعبان-الحاوي-بالقاهرة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب احاطة النائبة مرثا محروس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لشارعي الغابة وشعبان الحاوي، بحي الأميرية - محافظة القاهرة.

دوت الخليج

«طاقة النواب» تناقش طلب "نائبة التنسيقية" بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لشارع الغابة وشعبان الحاوي بالقاهرة

وقالت البرلمانية، إن منطقة الأميرية والزيتون من افضل المناطق بالقاهرة، وتوجد منطقة اسمها عزبة الخصايصة بها ٢ شوارع به كل المرافق ولكن لا يوجد به غاز.

واستكملت النائبة : "وخاطبت وزارة البترول فى يونيو ٢٠٢١، ولم يتم الرد حتى الان، وتوجد بعض الاعتراضات ان الشوارع ضيقة، وهل هذا سببب يحرم المولطنين من باقى الخدمات والمرافق، علر الرغم من أن لديهم كهرباء ونت ومياه، مؤكدة أن الأمر ليس شخصيا، ولكن هى تقوم بتوصيل أزمة ٢٠٠٠ أسرة تعانى، واتعشم أن ينهى هذا الاجتماع لحل نهائى، وارحب بأى تعاون من وزارة البترول.

وقال شريف صبحى مسؤول منطقة الأميرية فى شركة تاون جاس، موضحا أن منطقة الأميرية بها غاز، وتم عمل حفر استكشافى، للمناطق المحرومة، وتبين ان بعض الشوارع، المرافق كلها فى مكان واحد ، وفى ٢٠١٨ عملنا استكشاف ولم نجد مسار أأمن للغاز الطيعى، من الناحية الفنية.

وفى سبتمبر ٢٠٢١ وجدنا أن المشكلة مستمرة ، بل و أصبحت اصعب، وأن الأمن أولا. وقد حاولنا ٣ مرات ولكن توصيل الغاز لهذه الشوارع، فنيا صعب تنفيذه .

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن المحافظة لم تتلقى أى طلب من شركة العاز، ولم نعترض لأى طلبات تأتى بشأن توصيل العاز، وأن أى تعارض فى المرافق، بيتم العمل بالمنطقة وتعيد الشيء لأصله ، وإذا طلبت شركة الغاز نقل المرافق سوف نفعل هذا ولكن على نفقة شركة الغاز .

وأكدت النائبة، مرثا محروس، ردا على حديث المسؤولين، أن حتى الآن لم نرى حل من المحافظة أو شركة اليترول، واطالب بلجنة فنية لتوضيح أساس المشكلة وطرق الحل، وأريد أن اسمع حل لهذه الأزمة، ويجب أن نبحث عن كل الشوارع التى لم يصل لها غاز فى مصر، ولماذا لم تتحرك الوزارة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ لحل هذه الأزمة، ونحن لن نقدم لكم حلول على طبق من ذهب، ولكن ننتظر منكم تقديم الحل .

وأكدت النائبة رشا رمضان وكيلة لجنة للطاقة والبيئة، أن ما حدثت من مشكلة ترجع الى مسؤولسة المحاقظة، وأكدت لن شركة الغاز ليس لديها مصلحة فى عدم توصيل الغاز للمنازل.

واوصت اللجنة بتنظيم اجتماع يوم للخميس القادم بالمحافظة، بين الهيئات المختلفة المسؤولة والنالبة عن، للوصول إلى حل، لتوصيل الغاز للشوارع المحرومة بمنطقة الخصايصة .