انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. جماهير الأهلي أضعاف أعداد الزمالك حتى الآن بستاد السلام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705469/بالصور-جماهير-الأهلي-أضعاف-أعداد-الزمالك-حتى-الآن-بستاد-السلام

حالة من الترقب الشديد يعيشها جماهير الكرة المصري، اليوم الأحد، وذلك قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تقام علي استاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث فتح استاد السلام أبوابة أمام الجماهير في الرابعة عصرًا حتى موعد إنطلاق المباراة ، مع تشديد الإجراءات على الأبواب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

بعد ذكر موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، ننقل لكم أبرز غيابات الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي:

_يغيب عن الأهلي كل من ( علي لطفي، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أكرم توفيق) بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك بكل من حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم، ومحمود متولي، حيث يعاني الثلاثي من الإصابة لوم يتحدد موقفهم بعد من خوض لقاء القمة من عدمه.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يعاني الزمالك من العديد من الغيابات التي لحقت بصفوف فريقه خلال المرحلة الماضية، حيث متوقع غياب كل من ( محمدأبو جبل، محمود علال، حازم إمام، أحمد أبو الفتوح، طارق حامد) بسبب الإصابة التي لحقت بهذا العدد من اللاعبين.

موقف الزمالك في الدوري

ويتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري برصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( إنبي، طلائع الجيش، سموحة، الأهلي)، ويتطلع لتحقيق الفوز على الفريق الأحمر في مباراة الغد؟

موقف الأهلي في الدوري

أما النادي الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول ترتيب الايجيبشن ليج، برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق الفوز في لقاء الغد حتى تستمر منافسته على انتزاع الصدارة من الفارس الأبيض.