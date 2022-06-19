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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705468/كعربان-يوافق-علي-الموازنة-العامة-للدولة-السيسي-انحاز-للفئات-الأكثر-احتياجا

قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب ، أن الموازنة الجديدة للدولة تعد الأكبر من حيث الموارد والاستخدامات، مؤكدا ان المواطن المصري يشعر احيانا بعدم الرضا من بعض القطاعات بالدولة، الا ان الظروف التى يمر بها العالم تجعله فى رضا تام.

دوت الخليج

كعربان يوافق علي الموازنة العامة للدولة: السيسي انحاز للفئات الأكثر احتياجا

أكد كعربان على هامش الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انحاز للفئات الأكثر احتياجا، وآخرها إرجاء زيادات الكهرباء لمدة 6 شهور، وأن هناك جهودا كبيرة مبذولة للانطلاق بالوطن نحو الجمهورية الجديدة، معلنا موافقته على المشروعات المقدمة من الحكومة بخصوص الموازنة.

وووجه الشكر للحكومة على زيادة مخصصات لتعليم والصحة مشدا على ضروة الاهتمام بهذين القطاعين وتطويرهما من اجل المواطن المصري.