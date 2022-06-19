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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705467/النائبة-هناء-فاروق-توافق-على-موازنة-22-23-وتطالب-بمراعاة-الفلاح-في-مستهدفات-الموازنة

قدمت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الخطة الموازنة علي تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، قائلة: الموازنة العامة للدولة جاءت في ظروف استثنائية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي تركت تداعيات علي دول العالم من زيادة غير مسبوقة في أسعار الكهرباء والغاز والسلع الغذائية.

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موازنة 22-23

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

و طالبت فاروق، الحكومة بأن تراعي الموازنة الفلاح الذي وقف في ضهر الدولة يوم قفل استيراد القمح، وذلك من خلال قيامه بتزويد الرقعة المزروعة للقمح، مؤكدة أن الفلاح يعاني من زيادة غير مسبوقة في سعر السماد، لابد أن تكون هذه الموازنة داعمى للفلاح.