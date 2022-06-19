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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705466/الفتوى-والتشريع-تلزم-نظافة-وتجميل-القاهرة-بدفع-221-ألف-لمجلس-الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ،إلى إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأن تؤدى إلى مجلس الدولة مبلغًا ٢٢١ ألف و٣٩٤ جنيهًا ، قيمة الرسوم القضائية المُقدرة عن الأحكام - محل النزاع- الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها، .

الفتوى

ورأت الفتوى ، أن هذه المبالغ ، هي الرسوم القضائية المستحقة عن الدعاوى التي صدرت فيها أحكام محاكم مجلس الدولة ضد الهيئة عارضة النزاع لصالح

بعض العاملين بها، وإذ إن الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة المذكورة ، كانوا قد أقاموا ضدها (2651) دعوى أمام محاكم مجلس الدولة، وصدرت في هذه الدعاوى جميعًا أحكام ضد الهيئة وأُلزمت المصروفات .

الرسوم القضائية

وقدّرت إدارة المطالبات الرسوم القضائية المستحقة على الهيئة والخاصة بكل دعوى على حدة، وأُعلنت الهيئة بأوامر تقدير الرسوم ذات الصلة ، وإذ لم يثبت قيام الهيئة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم المتعلقة بهذا المبلغ خلال المدة المقررة قانونًا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة النفاذ، وتضحى الهيئة عارضة النزاع ملزمة بسداد المبلغ الإجمالي المذكور بجميع بنوده.

15 طعن جديد أمام الإدارية العليا

قدم عمرو بعد السلام، المحام ، 15 طعناً أمام مجلس الدولة، طالباً إلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض إعاده تصحيح أوراق موكليه في شهادة الثانوية العامة .

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض عدد من الدعاوى المطالبة ، بإعادة تصحيح كراسات إجابات بعض الطلاب .

الإجابات مختلفة

قال عبد السلام في أحد الطعون ، أن الإجابات الواردة بالجزء السفلي لكراسة الاجابة ليست هي الاجابات المختارة من قبل الطالب، بالاضافة إلي أن المدعي قد أورد بمذكرته أن التوقيع الموجود خلف كراسة الاجابة والمنسوب الي نجله توقيع مشوه لا يخص نجله ، وأن الورقة بالكامل تم اصطناعها علي غرار كراسات الاجابة الصحية عن طريق استعمال برامج الفوتو شوب واللقص واللصق ، بالاضافة الي ان المدعي تقدم بالعديد من كراسات ونماذج اجابة لبعض المواد الامتحانية والتي تحمل اكثر من اربعة ارقام لنسخ الاختبار لكل مادة امتحانية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لاجراء امتحان الثانوية العامة والتي تقتضي وجود عدد اربع نماذج امتحانية فقط لكل مادة ، وعلي سبيل المثال تقدم المدعي بعدد من كراسات ونماذج عدد من المواد الامتحانية والتي حملت اكثر من أربعة ارقام نسخ اختبار وبيانها .

الطعن

ويعتبر الطعن بالتزوير ، هي من المسائل الفنية البحتة التي تحتاج الي اهل الخبرة الفنية والتخصص في مجال تحقيق الخطوط ، وذلك للتاكد من صحة الاوراق المطعون عليها بالتزوير ، وهي من الأمور التي لاتتوافر في أعمال القضاء ، ولايجوز له ان يتصدي اليها حتي يمكن للمتقاضين الاطمئنان الي ما ستذهب اليه نتيجة الخبرة الفنية من أدلة وقرائن بشان التأكد من صحة ما انتهت عملية المضاهاة .