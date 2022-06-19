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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705464/الصحة-العراقية-تعلن-إصابة-13-شخص-بالكوليرا

أعلنت الصحة العراقية عن إصابة 13 شخص بمرض الكوليرا، 10 منهم فى محافظة السليمانية وهي محافظة لم تشهد هذا المرض منذ 10 سنوات.

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وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف بدر فى بيان له انه :" أكد مختبر الصحة العامة المركزي فى وزارة الصحة الاتحادية بتشخيص 13 حالة مصابة بمرض الكوليرا".

13 مصاب بالكوليرا فى 3 محافظات

ووفق ما نشر فى البيان فقد سجلت 10 إصابات فى محافظة السليمانية، واثنين فى محافظة المثني جنوب، وواحدة فى محافظة كركوك فى الشمال.

وفى سياق متصل أعلن المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هوارمي خلال مؤتمر صحفي فى السليمانية بأنه :" تم تسجيل 10 حالات إصابة بالكوليرا فى المحافظة كما تأكدت نتائج التحليل فى مختبر بغداد المركزي".

وأضاف هوارمي عن وجود 56 حالات مشتبه بإصابتهم وينتظر نتائج تشخيصهم فى مختبر المركزي ببغداد.

كما أشار هوارمي إلى انه تم تسجيل ما يقرب من 4 آلاف حالة إسهال وقئ فى مستشفيات السليمانية خلال الأيام العشرة الماضية.

ولم تشير أي من المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء هذا المرض.

وفى سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية بأن مرض الكوليرا متوطن فى الشرق الأوسط وتعود أخر موجة وبائية فى العراق لعام 2015 وتم تسجيل اغلب حالات الإصابة فى بغداد وبابل.

أسباب انتشار الكوليرا

ويذكر أن اسباب هذا المرض يكون نتيجة تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويظهرعادة فى المناطق السكنية التي تعاني من نقص فى المياه او التي تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ونسبة الإصابة بمرض الكوليرا فى العام مابين 1.3 إلى 4 مليون شخص ويؤدي إلى وفاة ما بين 21 ألف إلى 143 ألف شخص.