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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705460/شد-وجذب-بين-البترول-والمجتمعات-العمرانية-بشأن-تكلفة-توصيل-الغاز- لقنا-الجديدهوكيل-الطاقه-هي-مدينة-ملهاش-اب-ولا-ايه

حالة من الشد والجذب شهدها اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برىاسة النائب حسام عوض الله بخصوص تنازع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانيه ووزارة البترول حول تكلفة توصيل الغاز الطبيعي الي مدينة قنا الجديد ، بعد تنصل كل الجهات عن تحمل تكلفه توصيل الوصلات الخارجيه للغاز ، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقه ،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

دوت الخليج

شد وجذب بين البترول والمجتمعات العمرانية بشأن تكلفة توصيل الغاز لقنا الجديده..وكيل الطاقه "هي مدينة ملهاش اب ولا ايه"

وقال النائب الجبلاوي في كلمته ان قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2000، موضحا ان المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، مشيرا الي انه رغم تلك الانجازات في المدينة الجديدة الا انه لا يوجد توصيل غاز للمدينة ، قائلا: ما نطالب به خلال طلب الاحاطة امر مهم وضروري .

وهاجم الجبلاوي ممثلي الحكومه قائلا مين صاحب المدينه ومين اللي هيوصل الغاز للمواطنين وهل هذا المدينه ملهاش اب.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح ناري رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تقدم الخدمات داخل حدود المدينه وبمجرد توقيع بروتوكول بين وزارة البترول ، علي توصيل الغاز سيتم الضخ .

وأوضح عبد المطلب ممدوح أن هناك 1600 شقة اسكان اجتماعي تم تسليمهم وجاي تسليم الباقي.

ورد المهندس محمد قنديل رئيس شركه الغاز الطبيعي أن هناك التزام من الشركه علي توصيل الغاز ، ولكن الخط للرئيس من مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة. واعترض عبد المطلب ممدوح ممثل المجتمعات العمرانية الجديدة بأن التكلفه علي وزارة البترول ولايوجد اي سابقه قبل ذلك لتحمل الهيئة.

وأكد ممثل المجتمعات العمرانية بأنه سيخاطب وزارة البترول لتحمل تكلفه توصيل الغاز الي مدينة قنا الجديده.

وعقب النائب حسام عوض الله رئيس اللجنه بان اللجنه سنتتنظر الرد علي خطاب المجتمعات العمرانية الي وزارة البترول من تحمل التكلفه من عدمه ليتم تحميله علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.