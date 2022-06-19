انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء لنظيره الجنوب سوداني في وفاة وزير الري والموارد المائية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /705475/الرئيس-السيسي-يرسل-برقية-عزاء-لنظيره-الجنوب-سوداني-في-وفاة-وزير-الري-والموارد-المائية

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ورياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية السيد مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد قادكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملكي البحرين والأردن

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريةـ بأن الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث

وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

كما رحب القادة، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الامريكية.