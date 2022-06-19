انت الان تتابع خبر وزارة الزراعة تعلن عن أسعار لحوم الأضاحي 2022 وأماكن منافذها – الحق احجز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جميع أسعار الأضاحي 2022، حيث أنها بدأت بالفعل في استقبال المواطنين الراغبين في الحجز، خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

بحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية عن أسعار الأضاحي 2022 داخل منافذ وزارة الزراعة وأماكن تواجد هذه المنافذ ،وذلك في ظل الاستعدادت التي تقوم بها الكثير من الأسر للأضحية.

أسعار لحوم الأضاحي 2022 في منافذ وزارة الزراعة:

1- سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي 75 جنيه مصري.

2- سعر الخروف الحي ما بين 3 لـ 6 آلاف جنيها مصرياً.

3- سعر الكيلو من لحم العجول البقري والجاموسي الحي 70 جنيها

4- سعر العجل ما بين 22 ألفا وصولا لـ 32 ألف جنيها.

أماكن منافذ وزارة الزراعة لبيع لحوم الأضاحي 2022:

وأوضحت وزارة الزراعة أنها لديها نحو187 منفذا متواجد في أكثر من محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية وهي :