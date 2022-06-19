انت الان تتابع خبر اخبار الثانوية العامة – طارق شوقي يحذر الطلاب: اللي هيعمل كده شوف يتم عمل محضر له والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خبار الثانوية العامة اليوم الأحد.. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، مجموعة من التصريحات الهامة خلال الساعات الماضية الموجه إلي طلاب الثانوية العامة 2022 قبل ساعات من انطلاق الامتحانات يوم غداً الأثنين الموافق 20 يونيو 2022.

اخبار الثانوية العامة.. وأوضح شوقي، أن يجب علي طلاب الصف الثالث الثانوي عدم حيازة هواتف ذكية أثناء تواجدهم داخل اللجان التي سوف تجري بها الامتحانات والتي جري تأمينها بصورة كاملة من التاحية الأمنية والوقائية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه في حالة اكتشاف طالب بحوزته هاتف محمول سوف يتم اعتباره “غشاشًا” وسوف يتم حمل محضر له واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً أنه لن يتم السماح بوجود أي غش نهائياً داخل امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وشددت شوقي علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد داخل اللجان بالاضافة إلي استخدام العصا الألكترونية لتفتيش الطلاب قبل الدخول إلي اللجان، مؤكدة منع تواجد أي اجهزة الكترونية مع الطلاب أثناء الامتحانات.