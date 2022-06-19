عاجل- الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء فى وفاة وزير الرى الجنوب سودانى

جدة - نرمين السيد - أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، والسيد رياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، فى وفاة وزير الرى والموارد المائية السيد مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".





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