تضامن قنا: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تستعد مديرية التضامن الاجتماعى بقنا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لاستقبال عيد الأضحى، وبدأت فى وضع خطة متكاملة تستهدف توزيع 50 عجل بلدى و56 ألف كيلو لحوم مستوردة على غير القادرين فى قرى قنا ونجوعها ومدنها.





وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، فى بيان اليوم الأحد، أن خطة عملها لتوزيع لحوم الأضاحى على غير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى تصريح اليوم، إن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة قنا وخصوصا القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأضاف أن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة فى أكثر المناطق احتياجا فى أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.