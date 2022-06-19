انت الان تتابع خبر شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة .. التعليم تعلنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصدر بوزارة التعليم، والتعليم الفني، عن شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة، من خلال تصريحات رسمية، تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم غدا الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة:

وكشف المصدر بأن شكل أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة لن تتطلب تسميع سور قرآنية، وسيكون الامتحان عبارة عن اختيار من متعدد وليس بها أجزاء مقالية، وتتراوح الأسئلة بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبويية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء، بعد غدا الثلاثاء، وستتضمن الأسئلة ورقة مفاهيم للقوانين التي سيحتاجها الطالب للإجابة على الأسئلة، أما امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق، ستكون يوم الخميس 21 يونيو.

فيما وجهت مديرية التعليم في جميع المحافظات، عدد من التعليمات الهامة، لطلاب الثانوية العامة، وشددت على ضرورة الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة، من أجل التدريب على نمط أسئلة الامتحانات، والتي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.