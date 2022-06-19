انت الان تتابع خبر مزاد علني لبيع سيارات بجمارك بورسعيد .. بهذا التوقيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات بجمارك بورسعيد، ويكون ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غدا الاثنين، الموافق 20 يونيو 2022.

حيث إن جلسة ستكون لبيع سيارات ملاكي ونقل تابعة لجمارك بورسعيد، والتي تكون تابعة لمصلحة الجمارك المصرية، في مقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

تفاصيل عقد مزاد علني لبيع سيارات بجمارك بورسعيد:

ستتنوع السيارات ما بين ملاكي ونقل من طرازات وماركات وموديلات مختلفة، حسب ما أعلنته الهيئة، ويكون ذلك يوم غدا الاثنين، ويجب شراء كراسة الشروط بقيمة تصل إلى 400 جنيه، مع سداد حوالي 10 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد.

حيث يتم استرداد التأمين عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد علني، وذلك في حالة عدم الفوز بالمزاد فيما يتم زيادة قيمة التأمين ليصل إلى 30% عقب الفوز بالمزاد، ومن ثم يتم استكمال باقي القيمة التي تصل إلى 70% خلال أسبوعين.