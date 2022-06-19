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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705458/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-تركي-بن-فيصل-آل-سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

دوت الخليج

وفاة الأمير تركي بن فيصل آل سعود

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الديوان الملكي أصدر بيانًا صباح اليوم جاء فيه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه غدًا الإثنين بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

أمراء السعودية ينعون تركي بن فيصل آل سعود

ونعى عدد من أمراء المملكة السعودية، الأمير تركي بن فيصل آل سعود عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث كتب الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «إنا لله وإنّا إليه راجعون، رحم الله الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

فيما كتب عبد الله العباسي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، عملت معه ما يقارب 24 سنة كان نعم الأخ والزميل والصديق، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الأمير سعود بن محمد آل سعود

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن أمس السبت، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وجاء فى نص البيان: «انتقل إلى رحمة الله الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».