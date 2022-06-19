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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705456/بحضور-ممثلي-الأحزاب-وفد-سنورس-يناقش-مشكلات-المواطنين

دوت الخليج

«بحضور ممثلي الأحزاب» وفد سنورس يناقش مشكلات المواطنين

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد برعي نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الفيوم والنائب الوفدي السابق منجود الهوارى والمهندس أشرف حسوبة وأحمد عبد العليم ابو كاسب ومحمد البجيجي عن حزب التجمع وأيمن الصفتي عن المصري الديمقراطي الاجتماعي وتوبه عبد العاطي عن التيار الناصري.

في البداية قام الدكتور أحمد برعي بعرض الموضوعات المطروحة للنقاش، ومنها مشاكل مياه الشرب ومنظومة النظافة في مركز سنورس وتم الاتفاق على الالتزام المشترك بين الاحزاب الأربعة على التنسيق الدائم فيما بينها في تبني المشاكل المتعلقة بالمركز، والتي تمثل أهمية خاصة للمواطن في حياته اليومية والعمل على مخاطبة المسئولين التنفيذين كل فيما يخصه بشكل جماعي للوصول إلى حلول مقبولة تلبي الاحتياجات الضرورية والتأكيد على أن العمل الجماعي سوف يؤدي إلى تحقيق نتائج افضل من تلك التي يمكن أن يقوم بها كل حزب بمفرده.

وناقش الحضور مشكلة منظومة النظافة بقرى المركز والمدينة على وجه خاص والتى تمثل أحد أهم النقاط التي تؤرق المواطنين، مؤكدين أن النظافة هي مسئولية مشتركة بين سلوك مواطن متحضر وبين جهاز تنفيذي يقوم بعمله، وعلي الرغم من تعاقد الوحدة المحلية مع جمعية اهلية للقيام بهذا الدور إلا أن الوضع العام يبدو غير مرضى ويحتاج لمراجعة مع ضرورة المساهمة في زيادة وعي المواطنين وتهذيب سلوكياتهم على نحو افضل في هذا الشأن، مع تحديد جلسة عاجلة مع المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس للتعرف منه على المشاكل التي يواجهها هذا القطاع للوصول معه إلى منظومة تؤدي دورها بشكل أفضل.

حضر الاجتماع من قيادات الوفد في سنورس، منال محمود ومها المهر وسيد عثمان وكارم علواني وعادل حمرة وعيد محمد عوض وخالد الضوي ومحمد جاد واحمد السني والمهندس أشرف زيدان ومحمود شعيب وعبد السلام جابر

وفي سياق متصل عقدت لجنة المرأة بحزب الوفد بمركز إبشواى برئاسة صفاء فرسان اجتماعا بمقر الحزب بابشواي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وكان الحديث عن أهمية تعريف الناس بحزب الوفد وتوضيح دور الحزب داخل المجتمع، كما تم تشكيل لجنة لخدمة المواطنين من عضوات اللجنة وتم الاتفاق على تنظيم مجموعه من ندوات التوعية داخل وخارج المقر خلال هذه الفترة، والتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل بعض المشكلات التى تم عرضها لبعض المواطنين داخل الاجتماع.

حضر الاجتماع من قيادات لجنة المرأة في ابشواي منى حسين ونيفين مخلوف وعزة رمضان وإيمان على وعائشة مختار ونورا فتحي واشجان رفعت.