الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع 8 مقاتلات "إف 16"للأردن

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705451/الولايات-المتحدة-الأمريكية-توافق-على-بيع-8-مقاتلات-إف-16للأردن

ذكرت وكالة “عمون” الأردنية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز "F-16" إلى الأردن.

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وأضافت الوكالة بأن شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ستقوم بتصنيع مقاتلات F16 و بلوك 70 الجديدة لصالح الأردن

كما أشارت الوكالة إلى أن الموافقة تأتي بعد أن تم توقيع طلب الغرض والقبول مشيرة إلى قول نائبة رئيس الشركة الأمريكية إيمي بيرنيت فأن الصفقة تمثل امتدادات لما يقارب من 7 سنوات من التعاون بين البلدين.

شراكة وتعاون لتعزيز الأمن الإقليمي

وأضافت:" الشراكة التاريخية مع دولة الأردن تساهم فى تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الشعوب من خلال استخدام تقنيات حديثة تدعم تنفيذ مهام حساسة".

ويشار إلى انه لم يتم ذكر كم يبلغ قيمة الصفقة أو تاريخ تسليم المقاتلات إلى الأردن.

ويذكر أن المملكة الأردنية قد طالبت 16مقاتلة من هذا الطراز إلى جانب ذخائر فى صفقة قدرتها قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار

ومن الجدير بالذكر فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على صفقة أسلحة للأردن فى فبراير الماضي وشملت الصفقة "F16" ومحركات طائرات وأنظمة تسليح إلى جانب رادارت وأجهزة اتصال.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة وقت ذاك كانت تقدر بقيمة 4.2 مليار دولار.