انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. استعدادات ستاد السلام لمواجهة الأهلي والزمالك فى القمة 124 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705449/بالصور-استعدادات-ستاد-السلام-لمواجهة-الأهلي-والزمالك-فى-القمة-124

يواجه النادي الأهلي غريمه الزمالك، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الأحد، في مباراة القمة باستاد الأهلي السلام ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

أما النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويعد علي معلول هو هداف الفريق في المسابقة حتى الآن برصيد 6 أهداف وويليه كل من بيرسي تاو برصيد 5 أهداف، ومحمد شريف 4 أهداف.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبل القمة 124

خاض الفريقان من قبل 123 مباراة في بطولة الدوري، كان الفوز حليف النادي الأهلي في 47 مباراة، في حين حقق الفارس الأبيض الفوز في 29 لقاء، وساد التعادل بينهما في 49 مباراة، وسجل مهاجمو المارد الأحمر 157 هدف، في المقابل 108 هدف سجلهم مهاجمو الزمالك.

وبشكل إجمالي جمعت 242 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات سواء ودية كانت أو رسمية، تمكن الأهلي من الفوز في 105 مباراة، في مقابل 58 فوزاً للزمالك، وانتهى 78 مباراة بينهما بالتعادل.

أما عن المواجهات الرسمية التي جمعت بين الفريقين فاعبارة عن 217 مباراة، فاز الأهلي في 98، في المقابل تمكن الفارس الأبيض من الفوز في 50 مواجهة، وتعادلوا سوياً في 74 لقاء.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 44 نقطة

بيراميدز 43 نقطة

الأهلي 40 نقطة

فيوتشر 39 نطة

سموحة 36 نقطة

طلائع الجيش 33 نقطة

النك الأهلي 30 نقطة

فاركو 30 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 26 نقطة

غزل المحلة 25 نقطة

الاتحاد السكندري 25 نقطة

المصري 23 نقطة

الجونة 21 نقطة

الإسماعيلي 19 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة

إيسترن كومباني 13 نقطة.