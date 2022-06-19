أزمة  فى البرلمان بين الحكومة والنواب  بسبب «تخطيط المصاطب»..والوزراء يتمسكون بالحذف«صور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705444/أزمة -فى-البرلمان-بين-الحكومة-والنواب -بسبب-تخطيط-المصاطبوالوزراء-يتمسكون-بالحذفصور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلافات بين الأعضاء والحكومة، بعدما هاجم النائب فتحي قنديل وزارة التخطيط ووصفها بـ"تخطيط مصاطب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

بداية الخلاف، حينما هاجم النائب فتحي قنديل الحكومة، بسبب سوء التخطيط، والذي وصل الأمر إلى أن هناك 3 مستشفيات في قنا متوقفين عن العمل، قائلا: "ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب".

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وصف النائب لخطة الدولة، أثار حفيظة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قائلة: تشبيه غير جائز ونطالب بحذفه من الدولة.

وقالت الوزيرة: هنا لا أدافع عن الوزارة ولكن أدافع عن الدولة، لأننا نخطط للدولة بالكامل، ونقوم بدورنا وفقا لخطط مدورسة وعلمية.

من جهته قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: من حق النائب أن ينتقد الحكومة، والكلمة لا يوجد فيها أي شيء مشين ليتم حذفها من المضبطة.

أثارت الخلاف بين النواب والحكومة.. تفاصيل أزمة كلمة "تخطيط مصاطب" بالجلسة العامة

وتدخلت الوزيرة مرة أخرى، قائلة: هذه الكلمة غير مقبولة وأنا اخطط للدولة، ولا يليق بمجلس النواب أن يتهم الحكومة بأن يكون هناك تخطيط غير مدروس وغير علمي.

وتابعت وزيرة التخطيط: هذا اللفظ كناية عن أنه تخطيط غير علمي وغير مدروس، ونحن نتحدث عن دولة لها تخطيط.

ليرد وكيل مجلس النواب، مرة أخرى، مؤكدا أن الكلمة لا يوجد فيها أي مشكلة، ليتدخل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: نحن مصممون على حذف الكلمة من المضبطة.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: نرفض أن يتم اتهام الدولة بأنه تقوم بتخطيط غير مدروس وغير علمي.

أزمة فى البرلمان بين الحكومة والنواب بسبب «تخطيط المصاطب»..والوزراء يتمسكون بالحذف

من جانبه أعلن النائب فتحي قنديل سحبه كلمة "مصاطب" من كلمته، إلا أنه اتهم الحكومة بوجود قصور في التخطيط.

أزمة فى البرلمان بين الحكومة والنواب بسبب «تخطيط المصاطب»..والوزراء يتمسكون بالحذف