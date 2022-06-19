انت الان تتابع تفاصيل خبر من ذوي الإحتياجات الخاصة.. عمر كمال يغني لإحدى معجباته في كواليس حفله بالسعودية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705443/من-ذوي-الإحتياجات-الخاصة-عمر-كمال-يغني-لإحدى-معجباته-في-كواليس-حفله-بالسعودية

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو مع إحدى معجباته من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية من كواليس حفله الماضي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج

عمر كمال في حفل السعودية

وظهر عمر كمال خلال المقطع وهو يغني معها أغنية “بهوايا”، وعلق على الفيديو: “جميلة أوي”، وتفاعل متابعيه مع الفيديو، حيث جاء تعليق أحده، كالآتي: “انت جميل اووي والله سيبك من كلام الناس انتا قلبك طيب اوي وكويس وشاطر”.

وجدير بالذكر، أن طرح عمر كمال أغنيته الجديدة “انتي قطتي” بالتعاون مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، وذلك يوم الأربعاء الموافق بداية شهر يونيو، والتي حققت حتى الآن 1.2 مليون مشاهدة.

وسبق أن نشر عمر كمال مقطع من أغنيته الجديدة “أنتي قطتي” بالتعاون مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ظهر فيه هو وحمادة مجدي مرتديين ملابس باللون الأبيض على يخت ومعهم راقصة ترتدي فستان باللون الوردي وكانت ترقص على أنغام الأغنية.

وبجرد نشر الفيديو انهالت عليهم عدد من التعليقات المهاجمة، حيث قال أحدهم: “تمايل النساء والعري حاجة ضرورية لنجاح الأغنية مستوى أصبح فالحضيض الله على أيام الزمن الجميل والطرب الأصيل الذي كانت مصر تتغنى به”، وكتب آخر: “والله اغنية بايخة واغنية الغزالة رايقة نجحت وكسرت الدنيا من غير اسفاف”.

عمر كمال وحسن شاكوش

وكانت أغنية عمر كمال وحسن شاكوش احتفالا بعيد الفطر، “جود مورنينج بيبي” من كلمات محمد غباشي، وألحان وتوزيع إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية: "جود مورننيج بيبي، ياللي إنت نصيبي أوعي تسيبي لحظة واحدة إيديا، إنتِ البداية وإنتِ النهاية، نجمة في سمايا بتنور".

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

وقد نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال خلال الفترة السابقة، صور له أثناء أداء مراسم العمرة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وتفاعل الجمهور معه بالإعجاب والتعليقات.