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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705442/خالد-بدوينائب-التنسيقية-لدينا-ظرف-اقتصادي-اسثتنائى-ولابد-من-فكر-يحدد-الأولويات

دوت الخليج

وقال بدوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، " نحن في ظرف اقتصادي اسثتنائي، ولا بد أن يكون هناك فكر يناسب الظرف بتحديد الأولويات، ولا يصح أبدًا أن يتم توجيه كل سياساتنا المالية لعملية الاقتراض، ولا يصح أبدًا أن تكون موازنة مصر 50% ديون وخدمة ديون ".

واستطرد :" هناك حالة من غياب الوضوح فيما تم إنجازه في مشروع ما، أو المتبقي منه، وهو أمر يحتاج إعادة النظر فيه وتوضيحه، بالإضافة إلى أن الحكومة التقشفية لابد وأن تنظر لحجم الأعباء والأموال التي تضخ في مسارات غير فاعلة، لأنه لا يصح أن تكون هناك موازنة لوزارة ما يتم توزيعها على ديوانين ومجلسين، كما في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والسياحة"

خالد بدوي"نائب التنسيقية": لدينا ظرف اقتصادي اسثتنائى ولابد من فكر يحدد الأولويات

ووجه النائب، الشكر للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والوزاراء الحاضرين بالجلسة، وللهيئة العامة للانتخابات، والتي لولا جهودها الحثيثة ما جاء النواب للإدلاء برأيهم.

خالد بدوي"نائب التنسيقية": لدينا ظرف اقتصادي اسثتنائى ولابد من فكر يحدد الأولويات