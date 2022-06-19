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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705461/انتشال-جثة-سيدة-من-أسفل-أنقاض-عقار-البحر-الأعظم-المنهار-صور

تمكنت قوات الإنقاذ البري بالجيزة من انتشال جثة سيدة عجوز من أسفل أنقاض عقار انهار مكون من طابقين بشارع البحر الأعظم.

انهيار عقار

انهار منذ قليل عقار من طابقين في حارة سيدي ونيس بشارع البحر الأعظم بالجيزة وترددت أنباء عن وجود سيدة أسفل أنقاض المنزل وما زالت أعمال البحث مستمرة.

تلقي بلاغ

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث فور ورود البلاغ بـ سقوط عقار بشارع البحر الأعظم، في منزل من طابقين مساحته 125 مترًا، حيث انهار سقف الطابق الثاني وهبط على الطابق الأرضي، الذي تقطنه سيدة وجار استخراجها.

ورد بلاغ للواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل على الفور العميد حسن دكرورى والمقدم مصطفى عبدالله، واللواء علاء فتحي مدير المباحث، لمقر العقار المنهار، وتبين حدوث تصدعات بعقار ملاصق وانهيار الحمام والمطبخ الأول على الأرضي، وأخليت العقارات المجاورة.

خطة تأمين مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك

أنهى رجال الأمن خطة تأمين مباراة الأهلي والزمالك الليلة في القمة 124 بين الفريقين، عن طريق عمل عدة دوائر أمنية، تشمل ممرات اللاعبين ومدرجات الدرجة الثالثة يمين وشمال، ومداخل الاستاد.

المجموعة الأفريقية

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

دخول الجماهير

وتحدد الرابعة عصر اليوم الأحد، موعدا لدخول الجماهير لاستاد السلام، وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تاجر النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط شخص مسجل جنائي، لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بداية الواقعة

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.