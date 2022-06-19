انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف بنك القاهرة في جميع المحافظات.. دوت الخليج ينشر التفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /705447/وظائف-بنك-القاهرة-في-جميع-المحافظات-تحيا-مصر-ينشر-التفاصيل

ينشر دوت الخليج تفاصيل وظائف بنك القاهرة الجديدة في جميع المحافظات، وطريقة التقديم عليها، بالإضافة إلى شروط بنك القاهرة لقبول المتقدمين، خاصة أن وظائف بنك القاهرة الجديدة مقدمة للشباب حديثي التخرج من كليات التجارة ومايعادلها من الشهادات.

وظائف بنك القاهرة

التقديم في وظائف بنك القاهرة الجديدة يكون عبر حساب المصرف الرسمي بموقع التوظيف لينكد إن على أن يتم العمل بجميع فروع بنك القاهرة على مستوى الجمهورية ومختلف المحافظات.

شروط وظائف بنك القاهرة

- المتقدم للوظائف خريج الجامعة في مجال يتعلق بالاقتصاد أو التجارة أو إدارة الأعمال أو التطوير أو التمويل.

- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في قروض الأعمال الصغيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تسجيل النقاط.

- لديه مهارات اتصال ممتازة، ولديه قدرة جيدة على استخدام تطبيقات Microsoft Office.

- يكون للمتقدم أداء الدور التنفيذي من حيث المشاركة في تحقيق النمو المخطط لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- يكون لديه العمل على تحقيق الخطة المستهدفة، لإعداد جدول زيارات ميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية.

- إمكانية استلام طلبات الحصول على التسهيلات من العملاء حسب قائمة المراجعة.

- إعداد القرار الائتماني للعملاء في ضوء السياسة الائتمانية للبنك وضوابط البنك المركزي وأدائها على بنك القاهرة بمختلف المحافظات.