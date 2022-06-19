حياة كريمة.. التنمية المحلية: توفير 5015 قطعة أرض لمشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أنه تم الانتهاء من توفير 5 آلاف و15 قطعة أرض من إجمالى 5 آلاف و13 قطعة كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بنسبة 99.7%؜، ومن بينها 390 قطعة جارى تسليمها بعد تحديد الصلاحية الفنية وإزالة بعض العوائق واستكمال الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، حول التقدم المحرز فى تنفيذ تكليفات المحافظات المتعلقة ببرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للوزير للبرنامج تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ووجه وزير التنمية المحلية الوحدة المركزية لحياة كريمة وأجهزة الوزارة المعنية نحو تكثيف التنسيق والمتابعة مع المحافظات بهدف دعم أجهزة الإدارة المحلية لاستيفاء كافة متطلبات دعم المشروعات وتذليل المعوقات، وتقييم أداء قيادات وفرق الإدارة المحلية فى ضوء مستوى إنجازهم بمبادرة "حياة كريمة".

وأكد على الدور الإيجابى لتوجيهات وقرارات رئيس الوزراء فى تيسير إجراءات الحصول على الأراضى وتسليمها بالتوازى مع إجراءات التخصيص، مشيدا بأداء قطاع الشئون القانونية بالوزارة فيما يتعلق بسرعة الإجراءات المطلوبة مع هيئة مستشارى مجلس الوزراء وجهات الاختصاص الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليا المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى الفترة من 4 يونيو وحتى نهاية الشهر، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها فى تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التى ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وأوضح أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، والذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة فى تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وحول آخر مستجدات مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء التى يتم تنفيذها من خلال الوزارة والمحافظات، أشار شعراوى إلى أن معظمها دخل مراحل الطرح والإسناد والتنفيذ، حيث يجرى تنفيذ 511 مشروعاً وفقاً لنماذج مناسبة ومتوافقة مع احتياجات القرى واشتراطات الحماية المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 1.9 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المشروعات سيتم الانتهاء منها تباعاً وبحد أقصى نهاية العام الجارى وبما يلبى سقف الجدول الزمنى الذى تم تحديده من خلال مجلس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير تضمن أيضاً عرضاً لموقف الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية والتى تستهدف 52 مركزاً جديداً، حيث انتهت معظم المحافظات من حصر وتحديد احتياجاتها بقرى المرحلة الثانية فى قطاعات الطرق المحلية والكبارى على المجارى المائية والأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء.

وأوضح شعراوى أن المهام التنسيقية ومهام المتابعة والدعم التى تقوم بها المحافظات تعددت وتنوعت خلال الفترة التى يغطيها التقرير حيث قامت وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم والإشراف والتنسيق مع المحافظات بهدف تمكينها من القيام بأدوارها الأساسية التى تضمن دعم جهات التنفيذ وتذليل المعوقات وتوفير متطلبات الإسراع بإنجاز الأعمال وتعزيز إشراك المواطنين فى متابعة الجهود التى تبذلها الدولة فى إطار البرنامج، وهناك تنسيق ومتابعة يومية من فريق الوحدة المركزية بالوزارة لفرق وحدات حياة كريمة التى تم تشكيلها بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية فريق الوحدة المركزية باستمرار المتابعة والتنسيق ورفع تقرير يومى بشأن تطورات تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الموقف التنفيذى على أرض الواقع أولاً بأول، مؤكداً أنه يقوم بصورة يومية بالمتابعة مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس أو اتصالات هاتفية بهدف إحداث تحسن مستدام فى معدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أى معوقات.