جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن شركتى الجملة (العامة - المصرية) تقومان يوميا بضخ أكثر من 25 سلعة من مخازنهما التى تنتشر بمحافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم، من خلال 40 ألف منفذ متنوع بين (منافذ جمعيتى - بدالى التموين - المجمعات الاستهلاكية).
وأكدت التموين وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن الشركتين، لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: صرف 85% من مقررات سلع شهر يونيو الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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