التموين: صرف 85% من مقررات سلع شهر يونيو الجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن شركتى الجملة (العامة - ‏المصرية) تقومان ‏يوميا بضخ أكثر من 25 سلعة من مخازنهما التى تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم، من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين (منافذ جمعيتى - بدالى ‏التموين - المجمعات الاستهلاكية).

وأكدت التموين وجود مخزون استراتيجى من السلع بمخازن ‏الشركتين، لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم‏.