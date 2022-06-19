محافظ أسيوط: جار رفع كفاءة الشوارع لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارٍ العمل على إنهاء كل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى (2021 - 2022)، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف سعد، فى تصريح اليوم الأحد، أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا القرى لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم، لافتًا إلى متابعته الدورية للأعمال للانتهاء منها وفقًا المواعيد الزمنية المقررة لها. وأوضح أنه جار رصف ميدان المجاهدين بحى غرب وبعض الشوارع الجانبية بنطاق الحى، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود والالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التى تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط المقبلة. وأكد استمرار دفع العمل وتطوير كل الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها، وإظهار المظهر الحضارى والجمالى والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وبما يليق بمحافظة أسيوط العريقة.

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