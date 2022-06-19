انت الان تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 .. ساعات وهتشبرق على نفسك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، وهو أخر شهر من شهور العام المالي الحالي 2021-2022، والذي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يونيو الحالي، أي على مدار 5 أيام عمل.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022:

وحدد الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية، بأن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الحالي تكون على مدار 5 أيام حتى يتجنب التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي.ث يتم صرف المرتبات يوم الثلاثاء لحوالي 33 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومنهم وزارات الصحة والسكان والداخلية والتنمية المحلية المالية وقطاع الأعمال العام والخارجية والري والموارد المائية والزراعة

وأيضا وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة والبيئة والقوي العاملة والهجرة وشؤن المصريين بالخارج والتربية التعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاثار والتنمية المحلية والثقافة.