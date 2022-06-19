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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705435/وزير-المالية-بمناقشات-البرلمان-للموازنةنعمل-فى-ظروف-ليس-لنا-ذنب-فيها

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم إعدادالموازاتة العامة للدولة للعام المالى الجديدة 22/ 23 فى ظروف استثتائية بجانب الحالة الخارجية التى يمر بها والتى أثرت علينا ، بجانب إرتفاع أسعار السلع التى نستوردها وتكلفة النقل والتمويل مضروب ب2 ، حيث وصل سعر طن القمح ب500 دولار فى الطن .

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جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة الموازنة، مؤكدا على أن زيت الطعام تم ارتفاع سعره وزيادة تكلفته مع الضرب فى 2 ، بالإضافة الى حالة التضخم المنتشرة فى العالم ، مشيرا إلى أن الارتفاع الشديد قد يؤثر علينا ومع ذلك كنا حذرين ونحن نعد الموازانة العامة للدولة وتوقعنا زيادة فى الانفاق.

وأوضح أن تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار والجنيه وارتفاع أسعار الفائدة بتحريك 300 نقطة من البنك المركزى قد يؤثرنا علينا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل تحت ضغط خارجي وتتعامل معه وفقا للتزامات ، مشيرا الى أن الدولة تدعم الموانة العامة للدولة ب 350 مليار جنيه كدعم.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإقامة العديد من المشروعات القومية لخلق فرص عمل للمواطنين وتوفير وظائف اكثر ومشروعات اكثر لتحسين حياة الناس ولن نغفل شبكة الحماية الاجتماعية.وعرض الوزير العديد من المشاكل وبخاصة مشكلة المياه قائلا :" تبطين الترع لتحسين استخداد المياه، بالاضافة الى توصيل الغاز الطبيعي للبيوت للقضاء على ازمة انابيب الغاز وعدم الاستراد من الخارج ، وذلك لتحسين المعيشة" .

وزير المالية بمناقشات البرلمان للموازنة«نعمل فى ظروف ليس لنا ذنب فيها»

وقا ل الوزير ، نعمل فى هذه الظروف الاستثنائية ليس لنا ذنب فيها اثرت علينا حيث كنا نستورد 120 مليون برميل بترول فى السنة ب60 دولار فجأة التكلفة زادت الضعف ، ونستورد 6 مليون ططن قمح بجانب القطاع الخاص يستورد 6 مليون دولار اصبح الان الضعف والارقام لتغيرت

وتابع يقول كنا نقترض بفائدة 5% النهاردة ولا 11 % الاسعرا طارت نتيجة ارتفاعها فى امريكا واوروبا، مؤكدا ان الضغط الخارجي اثرت علينا ولابد من مجابهة هذه الازمة بتكاتف الجميع .