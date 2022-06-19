انت الان تتابع تفاصيل خبر خالد طلعت لـ دوت الخليج: الأهلي أجهز فنيًا من الزمالك.. وقمصان خير خلف لـ موسيماني في لقاء القمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705433/خالد-طلعت-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-أجهز-فنيا-من-الزمالك-وقمصان-خير-خلف-لـ-موسيماني-في-لقاء-القمة

تحدث الناقد الرياضي خالد طلعت، عن لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، والذي يجمع بينهما في إطار الجولة 20 من عم مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الناقد الرياضي في تصريحاته الخاصة التي أدلى بها لـ دوت الخليج، عن أنه يرى أن الأهلي هو الأجهز فنياً لمباراة اليوم، مشيراً لنقطة الغيابات التي قد تكون عامل مؤثر على الزمالك في مباراة اليوم.

ويرصد دوت الخليج تصريحات خالد طلعت:

وقال طلعت: “أنا شايف إن الأهلي أفضل وأجهز ، وهو الأقرب للفوز ، لأن الزمالك لديه غيابات كثيرة وكلها مؤثرة زي أبو جبل وطارق حامد ومحمود علاء وحازم إمام والمثلوثي وسيف الجزيري وأبو الفتوح، وليس هناك البديل الكفء ليهم ، بعكس الأهلي معظم لاعيبته جاهزه وعنده غيابات قليلة زي محمد عبد المنعم وأليو ديانج ولكن عنده بدائل كتيرة ليهم بنفس المستوى”.

وأضاف : “سامي قمصان ليس لديه مشكلة مشكلة في إدارة مباراة القمة لأنه مدرب جيد وواعد واكتسب خبرات من تواجده في منصب المدرب المساعد مع موسيماني وهو أقرب فرد للفريق واللاعيبن، وعارف كل الإيجابيات والسلبيات وبالتالي هو أنسب واحد يدير هذا اللقاء بعد رحيل موسيماني ، وأثبت نفسه بشكل جيد جداً في المباراة السابقة أمام ايسترن كومباني رغم غياب كل اللاعبين الدوليين أكتر من 10 لاعيبة تقريباً”.

وأتم : “أعتقد ظروف الزمالك والغيابات الكبيرة هاتسهل المباراة على سامي قمصان واللاعبين”.

مباراة القمة 124

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل هذه المباراة وهو صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، وسجل 38 هدف، واهتزت شباكه في 12 مناسبة.

أما نادي الزمالك، فهو صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في لقاءين، وخسر 4 مواجهات أمام كل من ( الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، إنبي)، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 34 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدف.