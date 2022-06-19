انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس زراعة البرلمان يطالب بالإهتمام بقطاعة الزراعى والرى بالموازنة الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705432/رئيس-زراعة-البرلمان-يطالب-بالإهتمام-بقطاعة-الزراعى-والرى-بالموازنة-الجديدة

أكد النائب هشام الحصرى، لائيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الإهتمام بقطاعى الزراعة والرى فى الموازنة العامة الجديدة، لاسيما فى هذه الفترة التى تحتم علينا التركيز على الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعى.

دوت الخليج

رئيس زراعة البرلمان يطالب بالإهتمام بقطاعة الزراعى والرى بالموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس لمجلس لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية.

وقال الحصرى، ان قطاع الزراعة اثبت قدرته على الثبات أمام الأزمات التى واجهتها البلاد بدءا من أزمة فيروس كورونا ومرورا بالأزمات العالمية التالية مثل التضخم الاقتصادى والأزمة الروسية الاوكرانية.

وأضاف الحصرى، علينا أن نشكر الرئيس السيسى، على نظره الثاقبة والسابقة لأهمية قطاع الزراعة، حيث كان من بين أهدافه استضلاح أربعة مليون فدان، وهو ما تم بالفعل سواء فى مشروع الدلتا الجديدة أو المليون ونصف المليون فدان أو مشروعات سيناء وتوشكى وغيرها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلبنا فى لجنة الزراعة بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية، بهدف دعم مشروع تحسين انتاجية قصب السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى السكر، وعدد اخر من المشروعات الهامة فى قطاعى الزراعة والرى.

برلمانية المؤتمر توافق على موازنة 2022-2023 وتحذر من أعباء القروض

كما أعلن النائب محمد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، الموافقة على مشروع خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنه العامه للدوله وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنه الماليه ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وجاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة الموازنة العامة ، مؤكدا على أنه رغم التقدير الكامل لكل الظروف التى يمر بها العالم إلا أن الدور على الحكومة لابد أن يكون أكثر من ذلك وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة بصورة أفضل من موارد الدولة بدلا من الذهاب لطريق القروض ومن زيادة الأعباء .

موازنة 2022-2023 وتحذر من أعباء القروض

وأيضا ناشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بضرورة أن نكون أمام تفكير مختلف بشأن المصانع عمال الكثافة حيث ضرورة أن نكون أمام فرص عمل حقيقية من خلال الصناعة والسياحة وهو أمر ليس على أولويات الحكومة خلال الفترة الأخيرة.