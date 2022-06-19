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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705431/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-من-عواقب-اقتصادية-وخيمة-بسبب-إغلاق-موانئ-البحر-الأسود

دوت الخليج

225 مليون يورو مساعدات لشمال أفريقيا

وذكر جوزيب بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تقديم 225 مليون يورو مساعدة لدول شمال أفريقيا من أجل مواجهة أزمة الغذاء، لافتا إلى أن أزمة الغذاء والأزمة الأوكرانية ستكون على رأس المباحثات المصرية-الأوروبية، كما أشار جوزيب بأن انهاء الحرب الروسية الأوكرانية هو مفتاح حل أزمة الغذاء .

20 مليون طن قمح محاصر بموانئ البحر الأسود

وكان منسق السياسات الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أتهم روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء والحبوب حول العالم، وفى سياق ذاته أتهمت الدول الأوروبية القوات الروسية بقيامها بتضييق الخناق عن الموانئ والعمل على منع تصدير القمح وغير ذلك من الحبوب والسلع من أوكرانيا، كما أشارت المفوضية الأوروبية بأن ما يقارب 20 مليون طن من القمح محاصر عند الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وفي مقابل الإتهامات الأوروبية وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدد أخر من المسؤولين الروس اتهامات إلى الغرب محملة إياهم مسؤولية أزمة النقص فى الحبوب وبشكل خاص القمح.

ويذكر أن بعد قيام القوات الروسية بعملياتها العسكرية فى أوكرانيا عملت على فرض سيطرتها على بحر آزوف والبحر الأسود بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الموانئ الأوكرانية الواقعة فى جنوب البلاد والتي تستخدم لتصدير الحبوب ولاسيما القمح وزيت عباد الشمس عبر البحر الأسود مما أثر ذلك على الأسعار العالمية وأدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار على مستوي العالم .