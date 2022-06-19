محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية": نصف الموازنة فوائد ديون وبعض الهيئات لم تراعى الملاحظات«فيديو»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705429/محمد-عبدالعزيز-نائب-التنسيقية-نصف-الموازنة-فوائد-ديون-وبعض-الهيئات-لم-تراعى-الملاحظاتفيديو

أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لدينا 158 هيئة اقتصادية منهم 121 هيئة لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات السنوية الخاصة بها فكيف لمجلس النواب الرقابة عليها.

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وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023 ، أن العجز الكلى ارتفع إلى 475 مليار بزيادة قدرها 6.1، وأن فوائد الديون ارتفعت الى 390 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن الموازنة تقدر ب 3 تريليون جنيه منها تريليون فوائد، ونصف الموازنة فوائد دين، مشيراً إلى أن الهيئات الاقتصادية لم تراعى ملاحظات لجنة الخطة والموازنة.

محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية": نصف الموازنة فوائد ديون وبعض الهيئات لم تراعى الملاحظات

وقال:" تم تشكيل لجنة لفحص الديون الحكومية، أين نتائج عمل هذه اللجنة؟".

وأشاد "عبدالعزيز " بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والتى قامت بدور هام للدولة فى العملية الانتخابية.