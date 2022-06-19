برلمانية المؤتمر توافق على موازنة 2022-2023 وتحذر من أعباء القروض«فيديو»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705428/برلمانية-المؤتمر-توافق-على-موازنة-2022-2023-وتحذر-من-أعباء-القروضفيديو

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة الموازنة العامة، مؤكدا على أنه رغم التقدير الكامل لكل الظروف التى يمر بها العالم إلا أن الدور على الحكومة لابد أن يكون أكثر من ذلك وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة بصورة أفضل من موارد الدولة بدلا من الذهاب لطريق القروض ومن زيادة الأعباء .

برلمانية المؤتمر توافق على موازنة 2022-2023 وتحذر من أعباء القروض

وناشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بضرورة أن نكون أمام تفكير مختلف بشأن المصانع عمال الكثافة حيث ضرورة أن نكون أمام فرص عمل حقيقية من خلال الصناعة والسياحة وهو أمر ليس على أولويات الحكومة خلال الفترة الأخيرة.