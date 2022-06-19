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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705427/جزائري-الأصل-وعاش-طفولة-مأساوية-معلومات-نادرة-عن-أحمد-مكي-بمناسبة-عيد-ميلاده

يحل اليوم عيد ميلاد متعدد المواهب، الذي قدم العديد من الأدوار التي علقت في أذهان الكبير والصغير، هو صاحب شخصية “حزلقوم”، “الكبير أوي”، “H دبور”، والعديد من الأعمال التي حُفرت في تاريخ الفن، إنه الفنان “أحمد مكي”.

دوت الخليج يرصد لكم بعض المعلومات النادرة على أحمد مكي بمناسبة عيد ميلاده

طفولة أحمد مكي

يبلغ مكي من العمر 43 سنة، ولد في وهران بغرب الجزائر، لأب جزائري وأم مصرية، ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حى الطالبية، وهو الأخ الأصغر للممثلة إيناس مكي، وعاش في عائلة مفككة منذ صغره بعد انفصال والديه.

بدأ مسيرته الفنية عام 2001 بعد تخرجه من معهد السينما وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، ونال أول بطولة مفردة له عام 2008 في فيلم إتش دبور، الذي حقق نجاح كبير في تاريخه الفني.

ثم شارك مع دنيا سمير غانم، وأحمد الجندي في تقديم سلسلة من الأعمال الناجحة مثل: طير إنت، لا تراجع ولا استسلام وكذلك حلقات مسلسل الكبير أوي بأجزائه الستة.

أحمد مكي ومهنة الإخراج

بدأ حياته الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة من بينها ياباني أصلي والحاسة السابعة، وقام بعمل دور صغير في فيلم ابن عز مع علاء ولي الدين.

ثم في فيلم تيتو مع أحمد السقا، ثم قام بإخراج أول فيلم سينمائي له وهو الحاسة السابعة والذي شارك في تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا الكردي، ثم قام بتقديم دور "هيثم دبور" في سيت كوم تامر وشوقية ثم قدمها في فيلم مرجان أحمد مرجان مع الفنان عادل إمام ثم قدمها مرة أخيرة مع إتش دبور.

أحمد مكي ودنيا سمير غانم

ثم بدأ بعد ذلك حقبة اتسمت بالنجاح الكبير جماهيريًا مع الفنانة دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي حيث قام بعمل فيلم «طير أنت» ولا تراجع ولا استسلام ثم أستمر التعاون في مسلسل “الكبير أوي” الذي استمر بأجزائه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بين أعوام “2011 و2016”.

وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية، ولكن كشف الراحل سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جدًا ولم تتم خطوبتهما كما أشيع وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.

أحمد مكي وفيلم الحاسة السابعة

هو ممثل حارب المرض ورفض الاستسلام فنان شامل فهو مخرج ومؤلف ومغني راب تألق في جميع ألوان الفن، ومن أعماله التي قام بإخراجها فيلم الحاسة السابعة عام 2005 من بطولة أحمد الفيشاوي.

وقصته عن فيلم روائي قصير قام بإخراجه أيضًا عام 2003 بالمعهد الفني وشارك في إخراج عدد من حلقات مسلسل لحظات حرجة.