رئيس دفاع النواب:موازنة 2022 بها إيجابيات كثيرة رغم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية«صور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705424/رئيس-دفاع-النوابموازنة-2022-بها-إيجابيات-كثيرة-رغم-تحديات-الحرب-الروسية-الأوكرانيةصور
وجه النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة على تقريرها بشأن مشروع خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنه العامه للدوله وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنه الماليه ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.
دوت الخليج
جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة الموازنة العامة، مؤكدا على أن هذه الموازنة استثنائية وتم وضعها فى ضوء تحديات كبيرة وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تحديات إقتصادية على جميع دول العالم بما فيها مصر .
رئيس دفاع النواب:موازنة 2022 بها إيجابيات كثيرة رغم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية
ولفت إلى أنه رغم كل هذه التحديات إلا أن هناك عدد من النقاط الإيجابية وخاصة على مستوى بند الحماية الإجتماعية وأيضا المخصصات الإضافية للتعليم والصحة ، مشيرة إلى أننا من خلال هذه الموازنة سنكون أمام تعيين 30 ألف معلم وأيضا تعيين الأطباء والصيادلة ، مؤكدا على أن هذه النقط الإيجابية التى تدعم المواطن المصرى.
رئيس دفاع النواب:موازنة 2022 بها إيجابيات كثيرة رغم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية
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