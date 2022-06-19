رئيس دفاع النواب:موازنة 2022 بها إيجابيات كثيرة رغم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية«صور»

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705424/رئيس-دفاع-النوابموازنة-2022-بها-إيجابيات-كثيرة-رغم-تحديات-الحرب-الروسية-الأوكرانيةصور

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة الموازنة العامة، مؤكدا على أن هذه الموازنة استثنائية وتم وضعها فى ضوء تحديات كبيرة وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تحديات إقتصادية على جميع دول العالم بما فيها مصر .

رئيس دفاع النواب:موازنة 2022 بها إيجابيات كثيرة رغم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية

ولفت إلى أنه رغم كل هذه التحديات إلا أن هناك عدد من النقاط الإيجابية وخاصة على مستوى بند الحماية الإجتماعية وأيضا المخصصات الإضافية للتعليم والصحة ، مشيرة إلى أننا من خلال هذه الموازنة سنكون أمام تعيين 30 ألف معلم وأيضا تعيين الأطباء والصيادلة ، مؤكدا على أن هذه النقط الإيجابية التى تدعم المواطن المصرى.

رئيس دفاع النواب:موازنة 2022 بها إيجابيات كثيرة رغم تحديات الحرب الروسية الأوكرانية