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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705423/إصابة-4-أشخاص-في-حادث-تصادم-تروسيكل-بتوكتوك-في-الغربية

أصيب 4 أشخاص، بإصابات مختلفة، منها كسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك و تروسيكل، على طريق قرية ادشاي بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورد بلاغ، بوقوع حادث تصادم، علي طريق قرية ادشاي، بدائرة المركز، واصابة عدة أشخاص.

الانتقال والفحص

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، الي محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك، واخري تروسيكل، ممت ادي الي إصابة 4 أشخاص في أعمار مختلفة، بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

النيابة العامة

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان، وتفريغ الكاميرات المحيطة.

العثور على جثة شخص مربوط بحجر في مصرف بالغربية

عثر عمال النظافة على جثة شخص مجهول الهوية ولا يوجد فى وجهه ملامح مربوط بحجر أثناء تنظيفهم بالكراكة مياه مصرف قرية محلة زياد التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من عمال نظافة الوحدة المحلية لقرية محلة زياد، تفيد بعثورهم على جثة لشخص مربوط فى حجر ضخم وملقى فى مياه المصرف.

الانتقال والفحص

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال فحص الجثة انها لا يوجد بها أصابات ظاهرية، كما لا توجد ملامح واضحة فى الوجه بسبب تآكلها من المواد الكيماوية بمياه المصرف، ويرجح أن الجثة ملقاة منذ أيام. ومن جانبها تكثف إدارة البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص بلاغات التغيب ورصد لكاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة.

النيابة العامة

تم نقل الجثة لمستشفى سمنود العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.