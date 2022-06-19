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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705420/رحاب-الغول-بمناقشات خطة-وموازنة-22-23-نجع-حمادي-بدون-مستشفي-عام-وبدون-خدمات-طبيه-منذ-2015

انتقدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، التقصير الحكومي في الانتهاء من مستشفي نجع حمادي العام، مؤكدة هل يعقل منذ 2015 ووعدت وزيرة التخطيط بالانتهاء من المستشفي ولكن دون نتائج محققة و نعيش في صعيد مصر وفي بلدتي نجع حمادي بدون خدمات طبية بسبب تأخر مستشفي نجع حمادي بالرغم من ضمها إلي الموازنة العامة للدولة .

دوت الخليج

رحاب الغول بمناقشات «خطة وموازنة 22-23»: نجع حمادي بدون مستشفي عام

وأضافت الغول، في كلمتها في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، بأن الحكومة تستهدف معدلات نمو 5 .5 % بالرغم من تداعيات الحرب الأوكرانيه الروسيه وأتمني أن تصل إلي مبتغاها بالرغم من صعوبه الموقف .

وطالبت عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة خاصة أن هناك موازنة لمحافظة قنا خاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياة الشرف ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.

وكشف النائب عن العديد من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة. أوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.