فريدي البياضي يرفض«خطة وموازنة 22-23».. ويؤكد:هناك مخالفات دستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم 

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705421/فريدي-البياضي-يرفضخطة-وموازنة-22-23-ويؤكدهناك-مخالفات-دستورية-في-الإنفاق-على-الصحة-والتعليم
قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: درست هذه الموازنة في ساعات طويلة؛ و قمت بتحليل أرقامها و يفرض عليّا عقلي و ضميري أن أرفض هذه الموازنة جملة و تفصيلاً؛ و يستحيل عليا أن أسرد أسباب رفضي.
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فريدي البياضي يرفض«خطة وموازنة 22-23»
وتابع فريدي: أشبّه هذه الحكومة بشخص سكن في شارعنا سنة ٢٠١٨، لا يوجد لديه مصدر دخل فلجأ للاستدانة، مضيفا: (السلف مش عيب) لكن بدل ما يعمل مشاريع و يشغّل مصانع ، بيصرف على رفاهية و كماليات، بدل ما يشجع الفلاح بيظلمه و بيشتري منه القمح بسعر بخس، بدل ما يشجع القطاع الخاص بينافسه منافسة غير عادلة و يموّته.
و استكمل عضو مجلس النواب: بالتالي علشان يسدد الدين الأول بيستلف من واحد تاني علشان يسدد للأول فيوصل إجمالي الدين من ٤،٥ تريليون لحوالي ٨ تريليون .
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.
و أضاف فريدي: يا ريته صرف الفلوس في تعليم أولاده، و لا في علاجهم، الانفاق المخصص للتعليم و التعليم العالي بدل من ٦٪ موضوع ٢٪، الانفاق على الصحة بدل ٣٪ مرصود ١،٤٪، و و بعدين لما لقى الديون مش كفاية، قرر ينزل الشارع يفرض جباية على الغلابة فتلاقيه مخصص للضرائب تريليون و ٢٠٠ الف بزيادة ٢٦٪ ، لذلك أرفض الموازنة و بارفض استمرار هذه الحكومة و أطالب بإقالتها.
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