شبورة ونشاط للرياح.. حالة الطقس في مصر غدًا الإثنين

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القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705434/شبورة-ونشاط-للرياح-حالة-الطقس-في-مصر-غدا-الإثنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الجو المتوقعة غدًا

وينشر موقع دوت الخليج حالة الجو المتوقعة غدًا في مصر ودرجات الحرارة بكافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في مصر غدًا الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيكون هناك شبورة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح مساءً، في حين يسود جو غائم جزئيًا وشبورة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، على محافظات مصر:

الكبرى والصغرى

- القاهرة 34 22

- الأسكندرية 29 22

- طنطا 34 23

- دمنهور 32 22

- مرسى مطروح 28 21

- السلوم 30 21

- سيوة 35 20

- بور سعيد 29 22

- الزقازيق 34 23

- الإسماعيلية 35 22

- السويس 34 22

- رفح 28 21

- نوبيع 36 25

- كاترين 33 18

- شرم الشيخ 36 28

- الغردقة 36 27

- الفيوم 34 22

- المنيا 34 21

- أسيوط 35 22

- الأقصر 42 26

- أسوان 42 27

- الوادي الجديد 39 26

- حلايب 34 27

- شلاتين 38 25