انت الان تتابع تفاصيل خبر ليلة الامتحان.. توضيح مهم من وزير التعليم بشأن المواد خارج المجموع للثانوية العامة 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705430/ليلة-الامتحان-توضيح-مهم-من-وزير-التعليم-بشأن-المواد-خارج-المجموع-للثانوية-العامة-2022

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن مد طلاب الثانوية العامة بورقة مفاهيم في امتحانات المواد غير الأساسية والتي لا تضاف إلى المجموع .

دوت الخليج

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ أسابيع كل تفاصيل الثانوية العامة بمنتهى الوضوح، وقلنا بكل دقة أن "مجلدات المفاهيم للمواد الاساسية فقط" وتم نشرها منذ ٤ أسابيع.

وأضاف وزير التربية والتعليم: قلنا أيضًا لا يوجد مجلد مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع، ولا داعي لإثارة هذه القضايا مرة أخرى وخصوصا ليلة الامتحان!.

يؤدي غدا الاثنين 20 يونيو، طلاب الصف الثالث الثانوي، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

وتعقد امتحانات المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بنظام البابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وذلك على مدار يومي الاثنين 20 يونيو والثلاثاء 21 يونيو 2022.

بينما تبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد الامتحانات، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

المواد غير الأساسية (لا تضاف للمجموع)

الاثنين 20 يونيو

التربية الدينية

التربية الوطنية

الثلاثاء 21 يونيو

الاقتصاد والإحصاء

المواد الأساسية التي تضاف للمجموع

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية