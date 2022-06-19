اقتصادية النواب توافق على الموازنة العامة وتطالب بمراجعة سياسة الاقتراض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:28 مساءً - وافق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، فيما طالب الحكومة بالعمل على على سد عجز الموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة وتدبير موارد حقيقية.

وطالب سمير، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بضرورة تقليل الاعتماد بشكل عام على الاقتراض، مشيرًا إلى تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، وشدد على ضرورة وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل للخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين.

ودعا سمير لدراسة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال ووضع خطط للتطوير، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتنفيذ خطة إصلاح هيكلية، وتحقيق استدامة الانضباط المالي والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءةت الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، وقال "في ظل الظروف الراهنة أصبح لزامًا ضبط وترشيد النفقات العامة على ما هو حتمي ويجب مراجهة بنود المشتريات الحكومية".