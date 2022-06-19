وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:28 مساءً - - تكليف أطباء للعمل بالمستشفى التابع للمعهد

- سياسات جديدة لدعم براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية للباحثين

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.حنان خفاجى مدير المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية دور البحث العلمى فى خدمة قضايا التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم البحث العلمى وتوظيف جهود الباحثين لتطوير المجتمع، مشيراً إلى الاهتمام بدعم وتشجيع الابتكار وتحفيز الباحثين للحصول على براءات الاختراع من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للباحثين والمبتكرين.

وأشار د.عبدالغفار إلى أهمية الدور الذى يقوم به معهد تيودور بلهارس باعتباره أحد المعاهد التى تعمل فى قطاعى الصحة والبحث العلمى، وكمعهد بحثى إكلينيكى يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة فى مجال أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الجهاز البولى الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الخدمات العلاجية التى يقدمها المعهد من خلال دعمها بالكوادر الطبية المتميزة.

كما وجه د.خالد عبد الغفار بتعظيم الاستفادة من الأكاديميين فى الأغراض الإكلينيكية؛ لرفع مستوى الخدمات التى يقدمها المعهد للمترددين عليه.

وخلال الاجتماع، قدم المجلس الشكر للوزير للموافقة على تكليف خريجى كليات الطب للعمل بمعهد تيودور بلهارس.

وأشارت د. حنان خفاجى إلى الجهود التى يبذلها المعهد لتطوير المستشفى التابع له وتحديث العيادات الخارجية، موضحة أن أعمال التجديدات شملت استكمال وتجديد 5 غرف عمليات، ووحدة رعاية مركزة، ووحدة مكافحة العدوى، وتجديد 4 معامل، وتطوير وحدة المناظير، بالإضافة إلى تجديد الإنشاءات، وميكنة المستشفى؛ لتسهيل التعامل مع المرضى، ودفع العمل بوحدة زراعات الأعضاء (الكبد والكلى)، وتحديث الأجهزة الطبية، مؤكدة أن الموافقة على تعيين أطباء جدد ستساهم فى رفع كفاءة العنصر البشرى بالمستشفى التابع للمعهد، وزيادة قدراته فى تقديم الخدمات العلاجية.

واستعرض المجلس السياسات الجديدة لبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية التابعة لمكتب التايكو بالمعهد.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد كالترقيات، والإعارات، والتعيينات.