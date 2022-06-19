فى 3 مجالات.. فتح باب التسجيل لشغل وظائف فى ألمانيا (الشروط والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا فى مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.





وأوضحت وزارة الهجرة - فى بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة لتنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا، فى ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية والذى يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

من جانبه، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، إن فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا فى مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، يبدأ من اليوم وحتى 16 يوليو القبل، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA، كذلك سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف فى ألمانيا قبل المقابلات، وسيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

وأضاف أن اختيار المتقدمين سيتم وفقا لتوافر عد شروط، وهى (مقيم/ة فى جمهورية مصر العربية وت/يحمل الجنسية المصرية، باحث/ة عن عمل، ألا يكون حاصل/ة على عقد عمل دائم مع أى هيئة حكومية، والسن لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً بحلول وقت التقديم، والتخصص فى إحدى المجالات المعلن عنها للعمل فى ألمانيا، وحاصل/ة على دبلوم فنى فى مجال التخصص المرغوب العمل به فى ألمانيا على الأقل، ألا يكون حاصل/ة على مؤهل أكاديمى فى مجال التخصص المرغوب العمل به فى ألمانيا، وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين فى نفس مجال الدراسة والتخصص المرغوب العمل به فى ألمانيا، والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية).

وعن المستندات المطلوبة فتشمل: صورة من صفحة جواز السفر أوالبطاقة القومية السارية، وصورة من جميع شهادات المدرسة / المعهد الفنى، إلى جانب دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكرى بالنسبة للذكور، وسيرة ذاتية كاملة باللغة الإنجليزية فى صيغة WORD، ونسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل مقابلة لخبرة من الخبرات المهنية المذكورة فى السيرة الذاتية.

وحول مزايا البرنامج، سيحصل من يتم اجتيازه لمرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين المختارين على برنامج تدريبى مكثف بالقاهرة يستمر حوالى 8 أشهر بهدف الإعداد والتأهيل ما قبل المغادرة والعمل فى ألمانيا وذلك على النحو التالى: (دورات واختبارات اللغة الألمانية لمستوى B1على أن يتحمل البرنامج التكاليف الخاصة بذلك، بجانب دعم عملية الاعتراف بالمؤهلات وتحمل رسومها من جانب البرنامج، وكذلك ندوات تعريفية بشأن البرنامج وأهدافه بصورة منتظمة مع الجهات المشاركة فى تنفيذ البرنامج، وبرامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج فى بيئة العمل فى ألمانيا، ودورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا، دعم مادى خلال فترة الإعداد والتوجيه فى القاهرة للتركيز على تدريبات ودورات البرنامج، وتغطية كاملة للتأشيرة وتكاليف السفر إلى ألمانيا، ومزايا عينية لدمج المرشحين النهائيين عند الوصول إلى ألمانيا لمدة 3 أشهر".

وفيما يتعلق بعملية الاختيار، سيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

كما سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة "أونلاين" حول البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف فى ألمانيا قبل المقابلات، وسيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

وعن إرشادات عملية التقديم، يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة "المرفقة مع البيان"، يتم تحميل الملف من الرابط التالى: https://bit.ly/3beIp5S

باختيار "File→ Download" مع استيفاء المستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج (MoSEEEA) على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، ولن يتم النظر فى الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا)، كما أنه لن يتم النظر فى الطلبات المرسلة بدون السيرة الذاتية، وترسل الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية فى صيغة word، كما يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة فى رسالة إلكترونية واحدة، وسيتم النظر فقط فى الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير.