تدريب أطقم التمريض بقسم الحضانات بمستشفى فايد

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجًا تدريبيًا للأطقم التمريضية بقسم الحضانات والأطفال حديثى الولادة بمستشفى فايد التخصصى، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وذكرت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان اليوم الأحد، أن البرنامج استهدف تدريب 20 ممرضة على إجراءات مكافحة العدوى الخاصة بقسم الحضانات والأطفال حديثى الولادة، فى إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة وتنمية مهارات الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة لها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحى الشامل وكل المتعاملين.

وأضافت أن البرنامج شمل التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وإجراءات وضوابط الحد من انتشار العدوى، وإجراءات مكافحة العدوى فى أقسام الحضانات، مشيرة إلى أنه قام بالتدريب الدكتور بولا عريان مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الهيئة فى الإسماعيلية.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير كل الفرص والمنح التدريبية للقوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية والفنية وغيرهم من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، باعتبارها أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره بناء نظام صحى قوى ومستدام، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.